Durante la diretta di Sanremo, Carlo Conti ed Eros Ramazzotti sono stati ripresi in un fuorionda mentre commentavano i problemi tecnici di Alicia Keys. Conti ha commentato con tono ironico sulla spesa di 300 miliardi, mentre Ramazzotti ha risposto con una battuta sullo spettacolo. L’episodio si è verificato sul palco dell’Ariston durante una pausa pubblicitaria improvvisa.

Cosa è successo durante la pubblicità dopo l'inconveniente tecnico: Ramazzotti, intrattenitore, accenna anche un "daje de tacco" Cosa è successo sul palco dell’Ariston durante la pubblicità “d’emergenza” lanciata da Carlo Conti per il problema tecnico prima dell’esibizione di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti? A rivelarlo il giornalista di cinema Sergio Fabi, tra il pubblico della terza serata della kermesse musicale, che ha pubblicato sui social il fuorionda. Sul palco, mentre i tecnici provano a sistemare il problema, Carlo Conti intrattiene con Eros Ramazzotti: i due “rivisitano” lo stacchetto di Sanremo che, per l’occasione diventa, “che figura, che figura, che figura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Che figura, che figura…”. “Hanno speso 300 miliardi e poi…”: il fuorionda di Carlo Conti ed Eros Ramazzotti a Sanremo dopo i problemi tecnici di Alicia Keys

Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, social contro Carlo Conti: "Che figuraccia"Problemi tecnici durante la terza serata di Sanremo 2026 hanno ritardato l’attesa esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, social contro Carlo Conti: "Che figuraccia"- BREProblemi tecnici prima dell’esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026 scatenano critiche social contro Carlo Conti.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Il gran finale del pattinaggio di figura con il Gala del 21 febbraio 2026; Figura aggiuntiva nei progetti PN 2021-27: in che orario svolgere le attività (e come non farsi bocciare la spesa); Il maggiordomo di Simone D’Angelo, una figura che ripercorre la storia della commedia; Chi è Alysa Liu, campionessa olimpica del pattinaggio di figura che ha portato perfezione, gioia ed energia sul ghiaccio.

Un bronzo che vale oro: l’Italia del pattinaggio di figura sbanca la Milano Ice Skating Arena, È il coronamento di un sogno • Milano Cortina 2026Charlène Guignard e Marco Fabbri, Sara Conti e Niccolò Macii, Matteo Rizzo e Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann. Sono questi i nomi degli azzurri bronzo Olimpico nel Team event di pattinaggio di figura, ... olympics.com

Quello che non vi hanno mai raccontato sul pattinaggio di figura, regole, traumi e salti quintupli alle Olimpiadi invernali 2026Il pattinaggio di figura arriva alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 più spettacolare e controverso che mai. Ilia Malinin tenterà il quintuplo? L'Italia vincerà una medaglia dopo 12 anni? E perché ... vogue.it

"Ho sentito che non vogliono mettere più le radio nelle automobili: credo sia sbagliatissimo, faremo una petizione per non toglierle". Così Carlo Conti durante la conferenza stampa della quarta serata del festival. "La radiofonia per me è fondamentale -aggiu - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti si risolleva con gli ascolti della terza serata: 9 milioni 543mila spettatori con i 60.6% di share, meglio dell’anno scorso. @GiusCandela @FQMagazineit x.com