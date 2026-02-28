Durante le prove di Sanremo 2026, sulla nave Costa Toscana è stata scattata una foto in cui si legge “Pupplichiamo” invece di “Pubblichiamo”. L’immagine ha fatto rapidamente il giro dei social, attirando l’attenzione degli utenti. La scena ha suscitato curiosità e commenti sui social network, dove molti hanno condiviso l’immagine e commentato l’errore.

Ci sono momenti che dovrebbero restare nella storia per la loro solennità, per il peso simbolico che portano con sé. E poi c’è la realtà, che spesso ha il senso dell’umorismo di un bambino dispettoso. Durante il Festival di Sanremo 2026, mentre in studio si celebrava un momento significativo della memoria repubblicana con la presenza della signora Pratesi, testimone del primo voto femminile in Italia, qualcosa è andato storto sulla Costa Toscana, la nave da crociera ancorata di fronte alla città dei fiori. Sulla fiancata dell’imponente imbarcazione è apparsa una scritta che avrebbe dovuto recitare “ Cosa pubblichiamo oggi? “. Il condizionale è d’obbligo, perché quello che milioni di telespettatori hanno effettivamente letto è stato ben diverso: “ COSA PUPPLICHIAMO OGGI? “, con una vistosa doppia P al posto della B. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026, sulla nave Costa Toscana spunta “Pupplichiamo” invece di “Pubblichiamo”: l’immagine rimbalza sui social

