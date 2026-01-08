Max Pezzali a Sanremo 2026 | quanto costerà assistere alle esibizioni dell' ex 883 sulla Costa Toscana?

Max Pezzali sarà il primo super ospite di Sanremo 2026, esibendosi ogni sera dal 24 al 28 febbraio sulla Costa Toscana. L’evento, annunciato da Carlo Conti, attirerà molti spettatori, ma assistere alle sue esibizioni avrà un costo. I dettagli sui prezzi dei biglietti non sono ancora stati comunicati, ma si prevede che l’ingresso non sarà gratuito, considerando la rilevanza dell’artista e la location.

Annunciato da Carlo Conti come il primo super ospite ufficiale di Sanremo 2026, Max Pezzali si esibirà ogni sera, dal 24 al 28 febbraio, dalla Costa Toscana, ma i suoi concerti non saranno di certo gratuiti A sorpresa, durante l'ultimo TG1 della sera, Carlo Conti ha annunciato che a Sanremo 2026 ci sarà anche Max Pezzali. Non sarà in gara, naturalmente, ma sarà il super ospite di tutte le 5 serate, anche se non all'Ariston. L'ex frontman degli 883 regalerà infatti al pubblico di Rai 1 un'esibizione diversa ogni sera dalla nave ormeggiata al largo della cittadina ligure. Cosa farà Max Pezzali sulla nave Costa Toscana? "Max Forever - The party boat", come è stato già nominato il segmento musicale di Pezzali all'interno del grande contenitore del Festival, è stato così annunciato da Carlo Conti: "Ogni . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Max Pezzali a Sanremo 2026: quanto costerà assistere alle esibizioni dell'ex 883 sulla Costa Toscana? Leggi anche: Sanremo 2026: Max Pezzali trasforma Costa Toscana nella nave-evento del Festival Leggi anche: Max Pezzali sarà a Sanremo 2026 ma non all’Ariston, ecco cosa farà l’ex cantante degli 883 (i fan sognano la reunion con Repetto) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Max Pezzali ospite a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Max Pezzali tutte le sere sulla nave”; ?Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l'ospite speciale al TG1: sarà Max Pezzali; Sanremo 2026: Max Pezzali sarà ospite sulla nave tutte le serate. Sanremo 2026: Max Pezzali trasforma Costa Toscana nella nave-evento del Festival - Costa Crociere porta a Sanremo 2026 cinque serate speciali con Max Pezzali: nasce “MAX FOREVER – The Party Boat”, la crociera- panorama.it

