sanremo 2026 serena brancale favorita con qui con me dedicata alla madre scomparsa nel 2020

Serena Brancale si presenta al Festival di Sanremo 2026 come la grande favorita secondo i bookmaker, con una probabilità di vittoria del 28,57%. Un primato in classifica che arriva grazie a Qui con me, brano intensamente personale dedicato alla madre Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana scomparsa nell’ottobre del 2020. Il valore artistico della canzone è stato riconosciuto anche dalla Commissione del Premio Lunezia per Sanremo 2026, che ha scelto l’opera di Serena Brancale con questa motivazione: “Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria”. Maria De Filippis non è stata solo la madre di Serena, ma la sua prima e più importante maestra di musica. La cantautrice salentina ricorda con affetto i pomeriggi passati con il nonno materno, che la andava a prendere a scuola e le faceva ascoltare il jazz, sua grande passione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Serena Brancale commuove Sanremo con “Qui con me”, dedicata alla madre MariaSerena Brancale ha fatto commuovere il pubblico di Sanremo interpretando “Qui con me”, una canzone dedicata alla madre Maria.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il videoSerena Brancale si commuove fino alle lacrime dopo aver cantato “Qui con me” a Sanremo, dedicandola alla madre.

Sanremo 2026, Serena Brancale in conferenza stampa parla di “Qui Con Me”, il brano per la mamma

#Sanremo2026 Prima 'classifica' del Festival: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Ma è una classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. #Radio1 @SanremoR x.com