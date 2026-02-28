Sanremo 2026 quarta serata | fischi di dissenso nella lunga notte delle cover

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, si sono registrati fischi di dissenso tra il pubblico presente, mentre si sono esibiti artisti nelle cover. La lunga notte ha visto momenti di tensione e reazioni contrastanti, con alcuni spettatori che hanno espresso il proprio disappunto. La serata ha rappresentato un nuovo capitolo della kermesse, caratterizzata da un mix di musica, emozioni e reazioni del pubblico.

Quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2026 e, forse, finalmente la serata capace di unire spettacolo, leggerezza ed emozione in un unico grande racconto televisivo. È la notte delle cover e dei duetti, uno dei momenti più attesi dal pubblico, perché sul palco dell’Ariston si intrecciano generazioni, repertori iconici e collaborazioni inedite che trasformano la gara in un vero evento nello spettacolo.La scaletta ufficiale promette ritmo e varietà e lo mantiene fino alla fine. Ad aprire le esibizioni dei trenta Big è il contagioso entusiasmo di Elettra Lamborghini con le Las Ketchup, sulle note intramontabili di Aserejé, mentre a chiudere la lunga maratona c’è Leo Gassmann con Aiello, con l’esibizione numero trenta. 🔗 Leggi su Parlami.eu

