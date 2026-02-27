Sanremo 2026 la quarta serata in diretta | all’Ariston è il turno delle cover

Venerdì 27 febbraio si svolge la quarta serata del Festival di Sanremo al teatro Ariston, con protagonisti le cover. La serata è in diretta e vede gli artisti esibirsi interpretando brani di altri autori, creando un momento di riproposizione musicale. La manifestazione continua con le esibizioni di artisti e ospiti, mantenendo alta l'attenzione del pubblico presente e a casa.

Al via la quarta serata al Festival di Sanremo, oggi venerdì 27 febbraio. Al teatro Ariston è il momento delle cover. Prime a salire sul palco saranno Elettra Lamborghini con Las Ketchup che interpreteranno 'Aserejé'. Quindi Eddie Brock con Fabrizio Moro in 'Portami via'; Mara Sattei con Mecna – 'L'ultimo bacio'; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – 'Ti lascio una canzone'; Levante con Gaia – 'I maschi'; Malika Ayane con Claudio Santamaria – 'Mi sei scoppiato dentro il cuore'; Bambole di Pezza con Cristina D'Avena – 'Occhi di gatto'; Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – 'Su di noi'; Tommaso Paradiso con Stadio – 'L'ultima luna';