L’intervista al compagno storico e braccio destro di Valentino Giancarlo Giammetti | Io non facevo il business io facevo il futuro della ditta vicino a lui dandogli la libertà di pensare solo a creare

Ripubblichiamo l’intervista a Giancarlo Giammetti, storico collaboratore e amico di Valentino Garavani, scomparso oggi a Roma all’età di 93 anni. Conosciuto come il braccio destro dello stilista, Giammetti ha condiviso oltre trent’anni di lavoro, sottolineando il suo ruolo nel supportare il talento e nel garantire libertà creativa. Un ricordo di una figura fondamentale nel mondo della moda italiana.

Ripubblichiamo l’intervista uscita a maggio su FqMagazine a Giancarlo Giammetti, compagno di vita e braccio destro di Valentino Garavani, lo stilista scomparso oggi a Roma a 93 anni. Il primo abito rosso creato da Valentino, il celebre Fiesta del 1959. Il ritratto firmato Andy Warhol che immortala il volto dello stilista. Una monumentale opera di Anish Kapoor che domina lo spazio con la sua presenza magnetica. E ancora, capolavori di Mark Rothko, Lucio Fontana, Cy Twombly e Francis Bacon che dialogano con gli abiti indossati da dive come Liz Taylor e Jackie Kennedy. E poi c’è lui, Giancarlo Giammetti, ultraottantenne dall’ineffabile spirito da bon vivant e dallo sguardo di ghiaccio, che ogni tanto si lascia attraversare da un lampo di nostalgia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quell'intervista allo storico compagno Giancarlo Giammetti: «Stare con lui? È un miracolo. Lo difendo dai leccapiedi»Ripubblichiamo l'intervista del 2020 a Giancarlo Giammetti, storico compagno e socio di uno stilista di fama.

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

