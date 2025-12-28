Atti vandalici colpiscono il Museo dello strumento musicale | un allarme per la cultura

L’Associazione culturale Museo dello strumento musicale di Reggio Calabria esprime preoccupazione per l’ultimo atto di vandalismo subito dal museo. Chiuso da anni in attesa di interventi di ristrutturazione, il MuStruMu rappresenta un patrimonio importante per la cultura locale. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per tutelare e valorizzare questo spazio, simbolo di storia e tradizione musicale.

Nuovo atto vandalico MuStruMu (Museo dello Strumento Musicale) di Reggio - L’Associazione Culturale Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria, nota come MuStruMu, ha espresso una profonda e dolorosa preoccupazione per l'ennesimo atto vandalico che ha colpito la propr ... cn24tv.it

Dura reazione dello Stato a Silanus: operazione scattata dopo gli atti vandalici ai danni di alcune case e l’episodio della notte di Natale, quando i poliziotti sono stati circondati da decine di persone durante un controllo. L'arrestato è un allevatore di 42 anni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.