Atti vandalici colpiscono il Museo dello strumento musicale | un allarme per la cultura

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione culturale Museo dello strumento musicale di Reggio Calabria esprime preoccupazione per l’ultimo atto di vandalismo subito dal museo. Chiuso da anni in attesa di interventi di ristrutturazione, il MuStruMu rappresenta un patrimonio importante per la cultura locale. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per tutelare e valorizzare questo spazio, simbolo di storia e tradizione musicale.

L’Associazione culturale Museo dello strumento musicale di Reggio Calabria (MuStruMu) manifesta profonda inquietudine per l’ennesimo atto di vandalismo ai danni del museo, rimasto chiuso al pubblico da anni in attesa di lavori di ristrutturazione mai iniziati.Negli ultimi mesi il museo, situato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

