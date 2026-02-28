Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Tommaso Paradiso salirà sul palco per esibirsi. La sua performance è prevista intorno alle 22:30, dopo aver partecipato alle altre fasi della manifestazione. La sua presenza si inserisce tra gli artisti che si esibiranno nelle ultime ore della serata, che si concluderà con la premiazione finale.

Quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso stasera, 28 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come settimo. Indicativamente intorno alle ore 21,30. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della serata finale del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso durante la serata finale del Festival

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

