Sanremo 2026 | quando canta a che ora Tommaso Paradiso durante la quarta serata del Festival

Quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso stasera, 27 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con gli Stadio nel corso della serata come nono. Indicativamente intorno alle ore 21,50. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

