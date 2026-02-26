Sanremo 2026 | quando canta a che ora Tommaso Paradiso durante la terza serata del Festival

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il nome di Tommaso Paradiso non compare tra gli artisti in programma, quindi non è prevista la sua esibizione questa sera. La serata prosegue con altri cantanti e momenti musicali, lasciando intuire che il suo intervento sarà in un momento successivo. La programmazione ufficiale indica chiaramente le performance previste per questa fase della manifestazione.

Quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso stasera, 26 febbraio, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante stasera non si esibirà. Essendosi esibito ieri, lo rivedremo “solo” domani nel corso della serata Cover. Stasera sul palco dell’Ariston saliranno: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

