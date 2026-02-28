Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, in programma questa sera, 28 febbraio, Andrea Bocelli si esibirà intorno alle ore 22,15. La performance del cantante sarà trasmessa in diretta su Rai 1, mentre gli spettatori seguiranno le varie fasi della kermesse musicale. La serata è dedicata alle esibizioni dei artisti in gara e agli interventi speciali.

Quando canta (a che ora) Andrea Bocelli stasera, 28 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà intorno alle ore 22,15. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della serata finale del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Andrea Bocelli, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Andrea Bocelli durante la serata finale del Festival

