Sanremo 2026 | quando canta a che ora Arisa durante la serata finale del Festival

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, in programma questa sera, 28 febbraio, Arisa si esibirà con il suo brano in gara come 17ª artista. L'evento sarà trasmesso su Rai 1 e la sua performance è prevista a una determinata ora, che sarà comunicata durante la diretta. La cantante parteciperà alla conclusione della serata, esibendosi nel momento stabilito dal palinsesto.

Quando canta (a che ora) Arisa stasera, 28 febbraio, nel corso della finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? La cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come 17esima. Indicativamente intorno alle ore 23,20. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della finale del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Arisa, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

