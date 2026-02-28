Sanremo 2026 | quando canta a che ora Luché durante la finale del Festival

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, in programma questa sera su Rai 1, Luché si esibirà come 24esimo artista in scaletta. La sua performance con il brano in gara è prevista in un momento specifico della serata, ma l’orario esatto non è ancora stato comunicato. La finale si svolge con numerosi artisti che si alternano sul palco, creando un evento ricco di spettacolo.

Quando canta (a che ora) Luché stasera, 28 febbraio, nel corso della finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come 24esimo. Indicativamente intorno alle ore 00,26. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della finale del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Luché, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026 - Luchè alle prove con l'orchestra

