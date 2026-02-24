Sanremo 2026 | quando canta a che ora Luché durante la prima serata del Festival

Luché si esibirà durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, a causa della sua posizione come settimo artista in scaletta. La sua performance è prevista per le 22:00 circa, quando interpreterà il suo brano in gara. L’artista ha scelto di salire sul palco in un momento strategico, davanti a un pubblico televisivo che seguirà la serata in diretta su Rai 1. La sua esibizione rappresenta uno dei momenti più attesi della prima serata.

. Quando canta (a che ora) Luché stasera, 24 febbraio, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come settimo. Indicativamente intorno alle ore 21,50. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della prima serata del Festival di Sanremo 2026: Ditonellapiaga. Michele Bravi. Sayf. Mara Sattei. Dargen D’amico. Arisa. Luché. Tommaso Paradiso. Elettra Lamborghini. Patty Pravo. Samurai Jay. Raf. J-Ax. Fulminacci. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, a che ora inizia la prima serata del Festival: orarioSanremo 2026, la data di inizio della prima serata è stata annunciata e il festival si aprirà alle 20:35 su Rai 1.

A che ora inizia (e quando finisce) la prima serata di Sanremo 2026. Conti sarà un orologio svizzeroCarlo Conti organizza la prima serata di Sanremo 2026, che inizia alle 20:40 e si conclude intorno alle 23:45.

Sanremo 2026 - Luchè alle prove con l'orchestra

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce; Blog | Dal Quirinale all’Ariston, Sanremo 2026 canta la fatica del presente e la vulnerabilità - Alley Oop; Sanremo 2026, tutto pronto per la prima serata: in gara anche un genovese, scaletta e canzoni.

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta dopo l'una di notte: «Sono raccomandato»... e scatena i socialC’è chi sogna l’apertura, chi spera nella metà scaletta e chi, con filosofia e autoironia, abbraccia suo malgrado la fascia oraria da insonni. Leo Gassmann si ... ilmattino.it

Scaletta prima serata Sanremo 2026: a che ora canta Fedez e quando ci sono Olly, Max Pezzali e Tiziano FerroMartedì 24 febbraio debutta il Festival all'Ariston: con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Can Yaman. Tutti gli orari minuto per minuto e l'ordine d'uscita dei cantanti ... corrieredellosport.it

Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo. Siamo scesi in strada per chiedere ai fiorentini un “in bocca al lupo” speciale a Carlo Conti in vista dell’inizio del Festival della canzone italiana. Anche Firenze canta Sanremo. Di Sofia Danti - facebook.com facebook

Scaletta prima serata #Sanremo 2026: a che ora canta #Fedez e quando ci sono #Olly, #MaxPezzali e #TizianoFerro x.com