Sanremo 2026 | quando canta a che ora Luché durante la seconda serata del Festival

Quando canta (a che ora) Luché stasera, 25 febbraio, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante questa sera non si esibirà. Lo farà domani, 26 febbraio nel corso della terza serata. Stasera vedremo: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Luché, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026 - Luchè alle prove con l'orchestra

