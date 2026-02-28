Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la serata Cover di Sanremo 2026

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga ha conquistato il primo posto tra 30 partecipanti con l’interpretazione di The Lady Is a Tramp, accompagnata da Tony Pitony. La competizione ha visto esibirsi numerosi artisti, ma è stata la loro performance a ricevere il riconoscimento ufficiale. La serata si è conclusa con la proclamazione dei vincitori, che hanno ottenuto il premio assegnato dalla giuria e dal pubblico.

La serata cover del Festival di Sanremo 2026 ha la sua vincitrice: Ditonellapiaga è riuscita ad imporsi tra le altre 29 proposte dei Campioni sulle note di The Lady Is a Tramp, affiancata da TonyPitony. Al secondo posto Sayf con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di Hit the Road Jack. Terza Arisa insieme al Coro del Teatro Regio di Parma con Quello che le donne non dicono.