Sanremo 2026 Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la gara delle cover

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e Tony Pitony hanno vinto la gara, aggiudicandosi il premio principale. Sul podio sono saliti anche Sayf e Arisa, che hanno presentato le loro interpretazioni. La competizione ha visto protagonisti diversi artisti impegnati in performance di brani riarrangiati, con un pubblico presente in sala.

Ditonellapiaga si aggiudica il Premio della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, in duetto con Tony Pitony, sul podio anche Sayf e Arisa. Ditonellapiaga e Tony Pitony si aggiudicano il premio della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, andata in onda su Rai1, con la loro performance sulle note di The Lady Is a Trump. L'irriverente duo, acclamato sui social, si è posizionato davanti a Sayf e alla sua vibrante esibizione jazz in compagnia di Alex Britti e Mario Biondi e al toccante pezzo eseguito da Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma.