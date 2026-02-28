Sanremo 2026 Pausini | Grignani? Il mio numero ce l’ha mai cambiato

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Laura Pausini ha dichiarato di avere ancora il numero di Grignani, precisando che non l’ha mai cambiato e che è disponibile a ricevere una sua chiamata. La cantante ha sottolineato di essere sempre aperta a contatti e ha ribadito di essere raggiungibile se il collega decidesse di chiamarla.

(Adnkronos) – "Il mio numero ce l'ha, non è mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui". Laura Pausini replica così, in conferenza stampa, a chi le chiede un commento su quanto accaduto ieri sul palco durante il duetto di Luché con Grignani Grignani, quando il cantante dopo l'esibizione ha chiesto il numero della cantante a Carlo Conti. Un frecciata che ha come riferimento i dissapori nati tra i due la scorsa estate dopo che Laura aveva inciso la cover di 'La mia storia tra le dita' di Grignani e il cantautore l'aveva bacchettata sui social per non aver sottolineato chi fosse l'autore del brano e per aver modificato il testo, alterandone il significato originale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Gianluca Grignani: “C’è il numero della Pausini? Così la posso chiamare”Era uno dei momenti più attesi della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 e le aspettative non sono state deluse: Gianluca Grignani, infatti,...

Leggi anche: Sanremo: Grignani a Conti, “Mi dai il numero della Pausini che la chiamo?”

Contenuti utili per approfondire Sanremo.

Temi più discussi: Gianluca Grignani, la frecciata a Laura Pausini dal palco di Sanremo: la polemica dello scorso anno; Stoccata di Grignani a Pausini dal palco di Sanremo: Così la posso chiamare; Pausini e Grignani: incontro sul palco dell'Ariston dopo la querelle su La mia storia tra le dita; Il sarcasmo di Gianluca Grignani a Sanremo: Sui fiori c’è il numero della Pausini? Così la chiamo.

Sanremo, Laura Pausini risponde a Gianluca Grignani: «Il mio numero lo ha, non l’ho mai cambiato, aspetto quello che vuole»«Il mio numero lo ha, non l’ho mai cambiato, aspetto quello che vuole». Così Laura Pausini, in conferenza stampa a Sanremo, risponde a distanza a Gianluca Grignani, ... leggo.it

Laura Pausini, la resa dei conti con Grignani: cosa è successo davvero a Sanremo 2026Altro che pace a Sanremo 2026: nuovo atto nella guerra tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Ecco cosa è successo all'Ariston. donnaglamour.it

Gli artisti del Festival di Sanremo giocano con noi al 3XTE! Insieme a @gloriagallo c'è @samuraijay #extrafestival #3XTE #sanremo #samuraijay #radiosubasio - facebook.com facebook

Festeggio il 50° anniversario della mia serie Sandokan al Festival di Sanremo il 24 febbraio, e mi ritrovo con il nuovo dinamico Sandokan Can Yaman, il tutto trasmesso in diretta su RAI 1 TV. Un momento emozionante per me! Non avrei mai immaginato di ess x.com