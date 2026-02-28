Sanremo 2026 Laura Pausini replica a Gianluca Grignani | Il mio numero ce l’ha mai cambiato | VIDEO

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Laura Pausini ha risposto a Gianluca Grignani, affermando di avere ancora il suo numero di telefono e di non averlo mai cambiato. La cantante ha commentato la questione nel contesto della quinta e ultima serata del festival, senza entrare nei dettagli delle conversazioni tra i due. La replica è arrivata in risposta alle dichiarazioni fatte dal collega.

Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: la cantante ha risposto al collega nel corso della conferenza stampa quotidiana in vista della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026. Grignani, ospite della quarta puntata della kermesse per duettare con Luché con il brano Falco a metà, era stato presentato proprio dalla Pausini. Poi, al termine dell’esibizione, nel prendere il mazzo di fiori ha chiesto: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così posso chiamarla”. La co-conduttrice ha quindi replicato così al collega: “Il mio numero ce l’ha, non è mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui”. Laura Pausini ha risposto a distanza a Gianluca Grignani dopo la battuta fatta durante la serata delle cover. 🔗 Leggi su Tpi.it

