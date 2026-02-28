Al termine del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha concluso la sua partecipazione con un messaggio rivolto ai giornalisti, sottolineando di essere stata spesso giudicata nel corso degli anni. Dopo aver ringraziato il pubblico e i colleghi, ha lasciato intendere che spera di essere ora più apprezzata. La cantante ha terminato il suo intervento con un abbraccio simbolico, lasciando spazio alle sue parole.

“Ti voglio bene“, dice Pausini avvolgendo tra le sue braccia Carlo Conti in un moto di umanità che evidentemente non è riuscita a trasmettere alla totalità degli italiani in questa cinque giorni festivaliera. “Per me è la settimana santa”, ripete, “il premio più importante tra i tanti che ho vinto in carriera”, anche se poi il vero lato umano che Laura riesce a trasferire ai giornalisti è quando, come un diesel che carbura (così come dal martedì è stato fino all’ultima serata), allenta l’autotensione accumulata e alleggerisce le aspettative su se stessa. Così accade di vederla commuoversi quando ammette che la co-conduzione del Festival “mi ha fatto avvicinare ad alcuni di voi in maniera diversa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Pausini chiude il suo Festival: “Sempre giudicata, forse ora mi vorrete più bene”

Leggi anche: Laura Pausini si commuove prima della finale di Sanremo 2026: «Forse con il Festival mi vorrete un po’ più bene»

Festival di Sanremo 2026, intervista ad Alessia Vessicchio: “L’affetto della gente nei confronti di papà cresce sempre di più. Mi ha insegnato il rispetto e l’autenticità”Il Festival di Sanremo 2026 sarà segnato dal ricordo di figure che ne hanno reso unica la storia.

Sanremo, Pausini: “Critiche al mio inno Mi interessano le persone alle quali credo”

Contenuti utili per approfondire Sanremo.

Temi più discussi: Laura Pausini, i look della quarta serata di Sanremo 2026. FOTO; Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Laura Pausini a Sanremo 2026: l'ultimo abito è color rame ricoperto da paillettes liquide effetto wet, una creazione italiana di Alberta Ferretti; Festival di Sanremo 2026 - Achille Lauro e Laura Pausini - 16 marzo - Video.

Laura Pausini colora i suoi look e Irina Shayk incanta l’Ariston: la terza serata di Sanremo 2026 fa centro con lo shareLaura Pausini colora i suoi look e Irina Shayk incanta l’Ariston: la terza serata di Sanremo 2026 fa centro con lo share ... gossip.it

Sanremo 2026, la scaletta della finalissimaCo-conducono Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, superospite Andrea Bocelli. Stasera conosceremo il vincitore della 76esima edizione della kermesse ... ilsole24ore.com

La scaletta della finale di Sanremo 2026: https://fanpa.ge/Mw7Op - facebook.com facebook

Festeggio il 50° anniversario della mia serie Sandokan al Festival di Sanremo il 24 febbraio, e mi ritrovo con il nuovo dinamico Sandokan Can Yaman, il tutto trasmesso in diretta su RAI 1 TV. Un momento emozionante per me! Non avrei mai immaginato di ess x.com