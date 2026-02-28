Laura Pausini si commuove prima della finale di Sanremo 2026 | Forse con il Festival mi vorrete un po’ più bene

Alla vigilia della finale di Sanremo 2026, la cantante e co-conduttrice si è mostrata emozionata in sala stampa, parlando del suo rapporto con Carlo Conti e del confronto con l’Eurovision. Ha anche espresso il desiderio di essere più apprezzata in Italia e ha condiviso il messaggio di pace di “Heal the World”. La serata si avvicina e l’atmosfera si fa carica di sentimenti.

Il paragone con l'Eurovision arriva quasi naturale. «Per me l'Eurovision è stato uno dei momenti più belli della carriera, sono stata bene con i miei colleghi di allora, è stato molto interessante anche musicalmente, all'Eurovision si vive un clima legato a una musica più ballabile. Ma è una presentazione diversa da quella di Sanremo: questa è più istituzionale, più seria, o almeno io la vivo così. Sanremo è un batticuore, è più importante per me. Sono fortunata, ho vinto tanti premi internazionali, ma per me questo è il premio più importante della mia carriera». Il punto, però, non è solo professionale. È anche personale. «Cosa mi ha dato questa esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo? Mi ha fatto avvicinare ad alcuni di voi in maniera diversa.