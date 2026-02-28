A Sanremo 2026, la serata dedicata alle cover ha visto protagonisti anche momenti di intimità tra gli artisti. Levante e Gaia hanno eseguito insieme il brano

La serata delle cover a Sanremo 2026 è stata anche quella dei baci, dati, ridati e mancati. Occhi puntati su Levante e Gaia, che sul palco dell’Ariston hanno cantato I maschi. Alla fine dell’esibizione, qualcosa è scattato tra le due, o semplicemente era tutto programmato fin dall’inizio (probabile). Si sono avvicinate e date un dolce bacio. Da casa, però, si è faticato a vederlo, dal momento che la telecamera con la luce rossa accesa è passata da essere quella in primo piano a quella posizionata in galleria. Ovviamente il tema del bacio è esploso online, con alcune immagini del momento scambiate sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, non solo Levante e Gaia: il bacio mancato e quello nascosto

Sanremo 2026, "fidanzamento in diretta?". Levante e Gaia, scatta il bacio"Ma abbiamo appena assistito a un possibile fidanzamento in diretta? #Sanremo2026": Levante e Gaia, che si sono esibite sulle note de I Maschi di...

Sanremo 2026: il bacio tra Levante e Gaia oscurato dalla Rai (FOTO)Levante e Gaia in gara nella serata delle cover Un gesto che non passerà inosservato: durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026,...

Antonella Fiordelisi è Gaia - Chiamo io chiami tu - Tale e Quale Show 26/09/2025

Altri aggiornamenti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, si parte. Fantasanremo e non solo; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; Non solo grande musica e spettacolo: al Festival di Sanremo 2026 vino & cucina tra i protagonisti; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti chi è: in gara con il brano 'Ogni volta che non so volare'.

Sanremo 2026, ecco la notte delle cover: non sono solo canzonetteNon maramaldeggiamo, dai, la serata delle cover fa sempre lo stesso effetto: «Queste sì che sono canzoni». Vuoi mettere «Avvoltoi» con «La settima ... ilmattino.it

Sanremo 2026: gli ascolti della seconda serata sono lontanissimi non solo da quelli del 2025 ma anche da quelli di AmadeusIl quinto e ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti sul fronte degli ascolti continua a fare fatica: dopo l'esordio tiepido di martedì 24 febbraio, la seconda serata del Festival totalizza 8.814.000 ... vanityfair.it

Sanremo, quarta serata: duetti e cover Cover e duetti alla 4a serata del Festival di Sanremo. Tutti i 30 Big si sono esibiti con artisti ospiti. Sul palco dell'Ariston, con Laura Pausini e Carlo Conti, anche Bianca Balti come ospite e non conduttrice come lo scorso a - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com