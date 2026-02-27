"Ma abbiamo appena assistito a un possibile fidanzamento in diretta? #Sanremo2026": Levante e Gaia, che si sono esibite sulle note de I Maschi di Gianna Nannini, hanno incantato l'Ariston con la loro esibizione. Le due artiste hanno sempre mantenuto il contatto visivo e non solo. Spesso si sono sfiorate, mantenendo i visi molto vicini. E alla fine della performance è scattato il bacio di scena, che non ha lasciato indifferenti gli utenti sui social. "Levante e Gaia hanno servito", ha scritto qualcuno sulla piattaforma X. Qualcun altro invece: "È partito il limone". In generale, però, il duetto sembra essere piaciuto proprio a tutti: "Questa esibizione di Gaia e Levante è stata pazzesca", "Ma che brave", "le loro voci stanno benissimo insieme, questa è stata la cover migliore", "Gaia e Levante tanta roba". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, "fidanzamento in diretta?". Levante e Gaia, scatta il bacio

Leggi anche: Sanremo 2026, tra Gaia e Levante scatta un bacio (ma non si vede)

Levante e Gaia incantano nella serata duetti: il bacio a Sanremo 2026 sulle note de I MaschiLevante e Gaia arrivano a Sanremo 2026 per prendersi la scena: nella serata duetti, alla fine della loro esibizione, le cantanti si sono scambiate un...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Sanremo 2026, i partner dei cantanti in gara. FOTO; Da Uvetta all'orecchino, Pilar Fogliati ha svegliato Sanremo 2026: ecco chi è; Sanremo 2026, Mara Sattei chi è: gli esordi, il fratello Thasup e la proposta di matrimonio; La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre, il significato del testo a Sanremo 2026.

Con chi stanno i cantanti in gara a Sanremo 2026: nozze, fidanzamenti ufficiali, famiglie, cuori spezzati e nuovi amoriChiello, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga, Levante: il gioco delle coppie dei Big del Festival. Ecco, tutto l’amore di Sanremo 2026 ... vanityfair.it

Duetti Sanremo 2026, l'orario e l'ordine di uscita dei cantanti e tutte le coppie in garaTutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, generalmente la più attesa e bella per la qualità delle esibizioni e i moltissimi ospiti ... corrieredellosport.it

— Alla fine degli anni Sessanta nasce Sanremo, una palma luminosa alta circa due metri, progettata come dono di fidanzamento dal designer Dario Bartolini per Lucia Morozzi, co - facebook.com facebook

Il prototipo della lampada da terra Sanremo fu il dono di fidanzamento di Dario Bartolini a Lucia Morozzi, nel paradiso modernista della villa di Roccamare, progettata da Ernesto Nathan Rogers #Archizoom x.com