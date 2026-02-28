Sanremo 2026 | il bacio tra Levante e Gaia oscurato dalla Rai FOTO

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, Levante e Gaia si sono avvicinate sul palco e hanno scambiato un bacio, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La Rai ha deciso di oscurare le immagini del gesto, che è stato comunque immortalato e condiviso sui social network. La scena ha suscitato commenti e discussioni tra il pubblico e gli appassionati del festival.

Levante e Gaia in gara nella serata delle cover. Un gesto che non passerà inosservato: durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Levante ha scelto Gaia come partner per il celebre brano di Gianna Nannini “ I maschi ”, e la performance si è conclusa con un bacio sulle labbra tra le due artiste. Uno di quei momenti che trascendono la musica, diventando subito simbolo e argomento di dibattito. Come è nato il bacio tra Levante e Gaia a Sanremo 2026?. Per tutta la durata del brano, le due cantanti si sono scambiate sguardi ammiccanti e hanno ballato vicine sul palco dell’Ariston, creando un’atmosfera di complicità intensa. Al termine dell’esibizione, Levante e Gaia si sono avvicinate e si sono baciate sulle labbra, un gesto che ha spostato immediatamente l’attenzione dai contenuti musicali a quelli simbolici e politici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

