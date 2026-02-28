Sanremo 2026 la classifica della serata delle cover | vincono Ditonellapiaga e TonyPitony

A Sanremo 2026, la serata delle cover ha visto trionfare Ditonellapiaga e TonyPitony, che hanno interpretato brani di musica italiana e internazionale. La serata, dedicata alle reinterpretazioni, rappresenta uno dei momenti più attesi di questa edizione, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La classifica finale ha confermato i favoriti, mentre gli artisti si sono esibiti con versioni riadattate dei loro pezzi preferiti.

È il giorno delle cover. Ormai da qualche anno, la serata dedicata alle re-interpretazioni dei grandi successi della musica italiana ed internazionale è uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di affezionati. Questa “abitudine” si è ripetuta anche quest'anno con Sanremo 2026. I 30 big in gara si sono esibiti insieme a degli ospiti da loro scelti sulle note di brani leggendari, rendendo omaggio anche a grandi nomi della musica italiana come Lucio Dalla ed Ornella Vanoni. Ma qual è la classifica definitiva della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026? . 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sanremo 2026, la classifica della serata delle cover: vincono Ditonellapiaga e TonyPitony Chi è Tony Pitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026Chi è Tony Pitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026. Ditonellapiaga si trasforma in Lady Gaga nella serata cover: parrucca rosa per il duetto con TonyPitonyDitonellapiaga e TonyPitony sono la coppia più attesa nella serata delle cover: ecco cosa hanno indossato per la loro esibizione. Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo 2026, la classifica della prima serata - Video; Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Serena Brancale, Arisa, Sayf, Luchè e Sal Da Vinci nella top 5; Sanremo 2026, classifica parziale dopo prima e seconda serata; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini. Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Luché e Sal Da VinciRadio e televoto hanno premiato Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Stasera la serata cover con voto separato. ilfattoquotidiano.it Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata (e le precedenti)Leggi su Sky TG24 l'articolo Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata (e le precedenti) ... tg24.sky.it La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Nayt con Joan Thiele - “La canzone dell’amore perduto” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook SANREMO | La Palestina sul palco dell'Ariston. Fiorella Mannoia indossava una piccola spilla della Palestina appuntata sulla maglia nera che indossa nel duetto con Michele Bravi in Domani è un Altro Giorno, altro omaggio a Ornella Vanoni. #ANSA x.com