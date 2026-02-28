Sanremo 2026 le pagelle ai look della finale | Laura Pausini inizia alla grande voto 10

Durante la finale di Sanremo 2026, le star sono apparse con look curati e variopinti, attirando l’attenzione del pubblico. La serata è stata caratterizzata da abiti eleganti e scelte di stile diverse, con alcuni artisti che hanno puntato su look sobri e altri su outfit più audaci. La serata si è svolta all’Ariston, con le esibizioni dei partecipanti e gli interventi di presentatori e giurati.

La finalissima di Sanremo 2026 si apre piegandosi alla stringente attualità geopolitica. L'Ariston sospende la consueta liturgia musicale per fare spazio a una riflessione sui fronti aperti, spinta dall'urgenza della cronaca internazionale: l'attacco coordinato sferrato questa mattina da Stati Uniti e Israele contro l'Iran rischia infatti di trasformarsi nel pericoloso innesco di una nuova escalation bellica su vasta scala. Carlo Conti si è detto pronto a dare la linea in qualsiasi momento al Tg1 ma, intanto, the show must go on, come si suol dire, ed ecco allora che la gara canora, ma anche di stile, prende il via. È la finale e stasera Laura chiude in grande stile.