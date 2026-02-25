Sanremo 2026 le pagelle ai look della seconda serata in diretta | Laura Pausini non benissimo Gianluca Gazzoli impeccabile

È Laura Pausini ad aprire da sola la seconda serata di questo 76esimo Festival di Sanremo: scende la scalinata con un completo pantalone nera tempestato di cristalli con giacca effetto frac e annuncia Carlo Conti. È in Armani anche stasera ma questo è, fra tutti, il look che ad ora ci convince meno tra quelli che ha sfoggiato all’Ariston. Voto 6 Il conduttore della gara delle Nuove Proposte è impeccabile con uno smoking nero Emporio Armani con giacca di velluto e pantalone leggermente over. Seconda serata, secondo smoking monopetto di Stefano Ricci per il conduttore toscano, questa volta in total black. Vince facile, ma è giusto così. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

