Festival Sanremo Pausini replica a Grignani | Il mio numero ce l’ha non l’ho mai cambiato

Durante la conferenza stampa di questa mattina, Laura Pausini ha risposto alle dichiarazioni di Gianluca Grignani, che ieri sera aveva lanciato una frecciatona sul palco dell’Ariston. La cantante ha affermato di possedere ancora lo stesso numero di telefono di sempre, senza averlo mai cambiato. La discussione è avvenuta nel contesto del Festival di Sanremo, dopo l’esibizione di Grignani.

“Il mio numero ce l’ha, non l’ho mai cambiato”. Con queste parole Laura Pausini ha replicato, nella conferenza stampa di questa mattina, alla frecciata lanciata da Gianluca Grignani ieri sera sul palco dell’Ariston, al termine della sua esibizione. Il riferimento è alle controversie legali legate alla cover del brano “La mia storia tra le dita”, che hanno riacceso tensioni tra i due artisti. Una vicenda che negli ultimi giorni ha fatto discutere, intrecciando musica e questioni giudiziarie. Pausini ha scelto toni misurati: “Aspetto quello che vuole, io faccio la cantante, canto canzoni e cerco di fare del mio meglio”, ha aggiunto, ribadendo la volontà di restare concentrata sul proprio lavoro artistico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

