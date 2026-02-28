Sanremo 2026 l’abito di Francesco Renga per la serata finale del Festival | look e stilista

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Francesco Renga ha indossato un abito scelto appositamente per l’occasione. L’artista ha optato per un look curato nei dettagli, realizzato da uno stilista noto nel mondo della moda. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

Qual è l’abito di Francesco Renga per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Francesco Renga per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante per tutte le serate della kermesse canora vestirà abiti Canali e a curare lo styling sarà Michele Potenza. Abbiamo visto l’abito di Francesco Renga per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

