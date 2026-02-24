Sanremo 2026 l’abito di Francesco Renga per la prima serata del Festival | look e stilista

Francesco Renga indossa un abito elegante per la prima serata di Sanremo 2026, scelto dal suo stilista di fiducia. La scelta di un completo scuro con dettagli eleganti riflette la volontà di presentarsi con stile sobrio e raffinato. Il cantante ha optato per un taglio classico, arricchito da accessori discreti. La sua scelta di look ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

. Qual è l’abito di Francesco Renga per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: In aggiornamento. TUTTI GLI ABITI Lo stilista degli abiti di Francesco Renga. Qual è lo stilista di Francesco Renga per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante per tutte le serate della kermesse canora vestirà abiti Canali e a curare lo styling sarà Michele Potenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026 - Francesco Renga alle prove con l'orchestra

