Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il cantante ha scelto un abito che ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente e i telespettatori a casa. La scelta dello stile e dello stilista è stata evidente, sottolineando un’attenzione particolare ai dettagli. L’outfit rispecchia la volontà di presentarsi con un look curato e distintivo, contribuendo a creare un momento di grande impatto visivo.

Qual è l’abito di Francesco Renga per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Francesco Renga per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante per tutte le serate della kermesse canora vestirà abiti Canali e a curare lo styling sarà Michele Potenza. Abbiamo visto l’abito di Francesco Renga per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Francesco Renga per la terza serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026 - Francesco Renga alle prove con l'orchestra

