Sanremo 2026 la scaletta della finale | l’ordine di uscita dei 30 Big e gli ospiti dell’ultima serata

A Sanremo 2026, all’Ariston, si svolge la finale della 76ª edizione del Festival. Sono 30 i Big in gara, con alcuni che si esibiscono prima e altri successivamente. L’ultima serata prevede anche la presenza di ospiti, mentre tutti i partecipanti tornano sul palco prima di conoscere il vincitore. La scaletta e l’ordine di uscita sono stati annunciati in vista della conclusione della manifestazione.

All’Ariston l’atto conclusivo della 76ª edizione del Festival di Sanremo: tutti i Campioni tornano in gara prima del verdetto finale. Ospiti Andrea Bocelli, i Pooh al Suzuki Stage e collegamento con Max Pezzali dalla nave Costa Toscana. Stasera si chiude il sipario sulla 76ª edizione del Festival. L’ultima serata, quella che consegna il Leone d’oro e il biglietto per l’Europa, si apre alle 20.40 su Raiuno con la sigla dell’Eurovisione e con i padroni di casa: Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati per la finalissima da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. La formula è quella ormai nota: tutti e trenta i Campioni tornano a esibirsi e il voto viene ripartito tra televoto (34%), sala stampa, tv e web (33%) e giuria delle radio (33%). 🔗 Leggi su Laverita.info

