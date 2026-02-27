Sanremo 2026 la scaletta della quarta serata | ordine di uscita dei 30 Big ospiti e duetti

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si avvicina e si presenta come il momento più atteso, con 30 Big pronti a esibirsi in una scaletta ricca di cover e duetti. Durante la serata, saranno annunciati l’ordine di uscita di ciascun artista, e sono previsti anche ospiti e collaborazioni speciali. La serata si concentrerà esclusivamente su performance di questo tipo, senza altri interventi.

Il Festival di Sanremo 2026 entra nella sua fase più emozionante con la quarta serata, interamente dedicata alle cover e ai duetti. Carlo Conti e Laura Pausini accolgono sul palco dell'Ariston i 30 Big in gara, che per l'occasione reinterpreteranno brani iconici della musica italiana e internazionale accompagnati da ospiti d'eccezione. Ad affiancare i conduttori in questa maratona musicale sarà la supermodella Bianca Balti, per una serata che promette di mescolare nostalgia, grande tecnica vocale e intrattenimento puro. Non sarà solo una sfida tra artisti: la serata celebrerà la storia della musica con la consegna del Premio alla Carriera a Caterina Caselli e offrirà spunti di riflessione grazie all'intervento di Vincenzo Schettini sul tema delle dipendenze.