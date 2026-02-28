A Sanremo 2026 si conclude questa sera con la quinta e ultima serata. Sono previsti i loro performance dei 30 Big che partecipano alla gara, con l’ordine di uscita stabilito. Durante la serata si esibiranno anche vari artisti ospiti e si svolgeranno i duetti tra i concorrenti. Alla fine, sarà annunciato il nome del vincitore della manifestazione.

Sanremo 2026 entra nella sua fase conclusiva con la quinta e ultima serata, quella che decreta il vincitore tra i 30 Big in gara. Dopo l’intensa maratona dedicata alle cover e ai duetti, il palco dell’Ariston torna ad accogliere gli artisti con i loro brani inediti. Alla guida della serata finale ci sono ancora Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati questa sera dalla giornalista Giorgia Cardinaletti. La chiusura promette spettacolo, tensione e una scaletta serrata che accompagna il pubblico fino a notte fonda. Per comprendere l’importanza della finale, è utile ripercorrere il percorso che ha portato a questa serata, con la quarta serata, interamente dedicata alle cover, che si è posta immediatamente come uno dei momenti più apprezzati di questa nuova edizione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026, la scaletta della quinta serata: ordine di uscita dei 30 Big, duetti ed ospiti

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: ordine di uscita dei 30 Big, ospiti e duettiIl Festival di Sanremo 2026 entra nella sua fase più emozionante con la quarta serata, interamente dedicata alle cover e ai duetti.

Scaletta serata cover Sanremo 2026, ordine di uscita dei cantanti e ospiti. Tutti i 30 BigIl Festival di Sanremo entra nel vivo con la tradizionale serata delle cover e dei duetti, appuntamento tra i più attesi dal pubblico.

Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover: i cantanti in gara e l’annuncio di Carlo Conti

Una raccolta di contenuti su Sanremo.

Temi più discussi: Scaletta quarta serata di Sanremo 2026, i cantanti in ordine d'uscita; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Sanremo 2026, la scaletta della serata cover. A che ora sono sul palco gli ospiti e gli artisti.

Sanremo 2026, la scaletta della quinta serata: ospiti e ordine d’uscita dei Big nella finaleLa quinta serata di Sanremo 2026 riporta sul palco tutti i Big in gara: la scaletta, l'ordine d'uscita e gli ospiti della finale. donnaglamour.it

Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della serata delle cover: ospiti il prof Schettini e Mister X, ecco la lista dei duettiDa Bianca Balti co-conduttrice a Francesco Gabbani ospite, ecco tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

Vi ricordate quando nel 2001 i Placebo distrussero il palco di Sanremo Link al video nei commenti #StayRock - facebook.com facebook