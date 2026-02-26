Giovedì 26 febbraio si svolge la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con 15 Big in gara e la finale delle Nuove Proposte. La serata prevede anche un grande ospite internazionale, Alicia Keys, che si esibirà sul palco. La scaletta è ricca di performance e momenti di spettacolo, entrando nel vivo della competizione musicale e degli appuntamenti principali della manifestazione.

Giovedì 26 febbraio, nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, si esibiranno gli altri 15 Big in gara, ci sarà la finale delle Nuove Proposte, ma soprattutto ci sarà Alicia Keys: ecco a che ora La terza serata di Sanremo 2026 entra nel vivo con una scaletta fitta di esibizioni e ospiti. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti, gli orari previsti e tutti i dettagli sulla serata in diretta dal Teatro Ariston, tra gara, super ospiti e possibili sorprese sul palco. La scaletta della terza serata di Sanremo 2026 Orario di inizio: 20:40 Fine prevista: 01:12 Big in gara: 15 Nuove Proposte: 2 (proclamazione vincitore o vincitrice) Anche stasera, al termine del PrimaFestival, Carlo Conti e Laura Pausini daranno il via a un nuovo appuntamento con il Festival di Sanremo 2026, puntuali alle 20:40. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, scaletta completa della terza serata: orari, ordine di uscita, ospiti

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: orari, ordine di uscita e ospiti minuto per minuto

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospitiQual è la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in programma oggi – giovedì 26 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera...

Temi più discussi: Sanremo 2026, scaletta completa della seconda serata: orari, ospiti, sfida dei Giovani; Sanremo 2026, la scaletta completa della seconda serata con orari: da Patty Pravo a Ditonellapiaga; Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Sanremo, la scaletta della 2a serata. Ospiti, conduttori e 15 cantanti: a che ora salgono sul palco.

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: cover e duetti di venerdì 27 febbraio (cantanti, ospiti, voto)Scaletta quarta serata Sanremo 2026 (27 febbraio): duetti e cover, ospiti Bianca Balti, voto 34/33/33, orari, streaming e ordine di uscita. atomheartmagazine.com

Sanremo: scaletta, ospiti e ordine di esibizione della terza serataEcco il programma completo della terza serata (giovedì) di Sanremo 2026 con gli ospiti e la scaletta in ordine di uscita dei cantanti. techprincess.it

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata e gli ospiti ...Continua facebook

Sanremo 2026 - Svelata la scaletta ufficiale della terza serata x.com