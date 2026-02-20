Sanremo 2027 a Stefano De Martino? Lo ‘spoiler’ del DG Corporate Rai Sergio

Il direttore generale di Rai Corporate, Sergio, ha fatto un passo che alimenta le voci sulla prossima edizione di Sanremo. Durante un evento pubblico, ha lasciato intendere che Stefano De Martino potrebbe essere il conduttore principale del festival 2027. La possibilità ha già suscitato molte discussioni tra gli appassionati, che attendono conferme ufficiali. La decisione definitiva sembra ancora lontana, ma l’indicazione ha già acceso il fermento tra gli addetti ai lavori.

Inizia a prendere sempre più piede l'ipotesi, concreta, di Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. D'altronde era cosa nota che nel contratto firmato con la Rai per la guida di Affari Tuoi nel post-Amadeus ci fosse l'opzione Festival. Alla vigilia di Sanremo 2026, la Rai guarda alla prossima edizione, alla luce del no dichiarato di Carlo Conti. Sul successore è il Direttore Generale Corporate Roberto Sergio a lasciarsi scappare il nome di De Martino. Può dirci qualcosa che non sappiamo del futuro di questa azienda? Una cosa: Sanremo dell'anno prossimo domanda Fiorello a Sergio, intervenuto oggi a La Pennicanza su Radio2.