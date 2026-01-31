Carlo Conti annuncia i duetti e le cover di Sanremo | tante sorprese all' Ariston L' elenco completo
Carlo Conti svela in anteprima i duetti e le cover che si esibiranno all'Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. I dettagli arrivano a pochi giorni dall'inizio dell'evento, mentre le prove si intensificano e il palco prende forma. Gli artisti coinvolti sono pronti a sorprendere il pubblico con performance inedite, mentre le tessere del mosaico del festival si incastrano sempre più chiaramente.
Quasi tutte le tessere sono ormai al loro posto: il mosaico del Festival di Sanremo 2026 prende forma. Intervenuto al Tg1 delle 13:30, Carlo Conti ha svelato i duetti e le cover per la serata di venerdì 27 febbraio. L'appuntamento - tradizionalmente dedicato al gioco delle reinterpretazioni e degli incontri artistici - come ogni anno mette alla prova identità, gusto e versatilità dei cantanti in gara, chiamati a confrontarsi con il proprio repertorio o con brani che hanno segnato la storia musicale. Tra omaggi alla grande tradizione italiana, incursioni nel pop internazionale e collaborazioni inedite, la gara si trasformerà in un racconto corale fatto di stili, generazioni e contaminazioni sonore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
