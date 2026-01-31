Carlo Conti annuncia i duetti e le cover di Sanremo | tante sorprese all' Ariston

Carlo Conti ha svelato i primi dettagli sulle serate di Sanremo 2026. Il conduttore annuncia che ci saranno molti duetti e cover, con alcune sorprese inaspettate. La macchina organizzativa si sta muovendo, e già si vede che il festival prenderà forma all’Ariston. I preparativi sono in pieno svolgimento, e gli spettatori aspettano con curiosità le novità di quest’anno.

Quasi tutte le tessere sono ormai al loro posto: il mosaico del Festival di Sanremo 2026 prende forma. Intervenuto al Tg1 delle 13:30, Carlo Conti ha svelato i duetti e le cover per la serata di venerdì 27 febbraio. L'appuntamento - tradizionalmente dedicato al gioco delle reinterpretazioni e degli incontri artistici - come ogni anno mette alla prova identità, gusto e versatilità dei cantanti in gara, chiamati a confrontarsi con il proprio repertorio o con brani che hanno segnato la storia musicale. Tra omaggi alla grande tradizione italiana, incursioni nel pop internazionale e collaborazioni inedite, la gara si trasformerà in un racconto corale fatto di stili, generazioni e contaminazioni sonore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carlo Conti annuncia i duetti e le cover di Sanremo: tante sorprese all'Ariston Approfondimenti su Carlo Conti Carlo Conti annuncia i duetti e le cover di Sanremo: tante sorprese all'Ariston. L'elenco completo Carlo Conti svela in anteprima i duetti e le cover che si esibiranno all'Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2026, tra gli ospiti anche Francesca Fagnani Carlo Conti ha annunciato le prime anticipazioni sulla serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Ultime notizie su Carlo Conti Argomenti discussi: Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: Il co-conduttore della seconda serata sarà Achille Lauro; Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti al Tg1 per la seconda serata; Achille Lauro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1; Sarà con me e con Laura Pausini per tutta la seconda serata del Festival: Carlo Conti annuncia Achille Lauro a Sanremo. Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca FagnaniIl conduttore e direttore artistico del Festival, a poco più di due settimane dall'inizio, annuncia i duetti della serata delle cover. Ecco l'elenco completo ... vanityfair.it Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti al TG1: ecco tutti i protagonistiScoperte le coppie artistiche che si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston: tra conferme e sorprese, ecco tutti i duetti di Sanremo 2026. notizie.it Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: ecco tutti i duetti della quarta serata Il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, ha reso nota la lista delle cover e dei duetti previsti per venerdì 27 febbraio. Omaggi a Vanoni e Tenco, sul palco Mannoni, Pupo, Belen facebook Carlo Conti svela i duetti di Sanremo. Sul palco Morgan, Cristina D'Avena, Fagnani, Belen x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.