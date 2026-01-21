Sanremo | la settimana del Festival si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika e il Ministro Alessandra Locatelli a cura del Mei

A Sanremo, la settimana si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika e il Ministro Alessandra Locatelli, curata dal Mei. Viene annunciato il contest Il Mio Cantico Libero, il cui vincitore si esibirà al Mei di Faenza. Quest’anno il Meeting delle Etichette Indipendenti celebra i suoi 30 anni e si prepara alla nuova edizione “MEI 30 e Lode!”, dal 1 al 4 ottobre a Faenza, in concomitanza con Eufonica a Bologna.

Presentazione del contest Il Mio Cantico Libero, il vincitore suona al Mei di Faenza. Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, storica manifestazione della scena musicale indipendente italiana, compie 30 anni e si prepara alla nuova edizione “MEI 30 e Lode!”, che si terrà dal 1° al 4 ottobre a Faenza insieme alla realizzazione di Eufonica, la fiera della musica, dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere. In questo contesto, il MEI presenta a Casa Sanremo, lunedì 23 febbraio alle ore 15.00 nella Lounge Mango, un evento di grande rilievo dedicato all’inclusività, di cui è partner: “Musica senza barriere e professionalizzazione degli artisti con disabilità: Presentazione Pythika – Giochi Pitici. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Sanremo: la settimana del Festival si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika e il Ministro Alessandra Locatelli a cura del Mei Leggi anche: Dal Mei a Sanremo: nove artisti del Festival sono passati dal meeting di Faenza Da Frosinone a Sanremo: Manola Moslehi conduttrice del Prima Festival di Sanremo 2026Da Frosinone a Sanremo, Manola Moslehi si prepara a condurre il Prima Festival 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Caritas Italiana a Casa Sanremo 2026; Sanremo 2026, la Rai sceglie Caterina Balivo: 'La volta buona' trasloca al Festival. Cosa cambia; Quando inizia Sanremo 2026: le date delle cinque serate del Festival; Il ministro Locatelli dà il via alla settimana del Festival con il contest del Mei. Sanremo, definiti orari e fermate delle navette che circoleranno sulla ciclabile durante il FestivalSanremo. Nuovo incontro questa mattina presso palazzo Bellevue per ultimare l’attuazione del progetto inerente alla disposizione del passaggio delle navette sulla ciclabile durante la settimana del Fe ... riviera24.it Sanremo 2026, la Rai sceglie Caterina Balivo: 'La volta buona' trasloca al Festival. Cosa cambiaIl programma di Caterina Balivo cambia location per una settimana: La volta buona andrà in onda direttamente da Sanremo durante il Festival. libero.it CON ONE TV AL FESTIVAL DI SANREMO Anche quest Anno One Tv Sarà presente a Sanremo tutta la Settimana del Festival con programmi servizi e interviste. Cerchiamo Partners Commerciali che ci accompagnino in tutte le trasmissioni e speciali dalla Citt - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.