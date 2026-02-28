Ditonellapiaga si trasforma in Lady Gaga nella serata cover | parrucca rosa per il duetto con TonyPitony

Durante la serata dedicata alle cover, Ditonellapiaga ha indossato una parrucca rosa per il duetto con TonyPitony. La coppia è stata protagonista tra le esibizioni più attese, con abbigliamenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Entrambi sono saliti sul palco con look distintivi, creando un momento di grande interesse tra gli spettatori presenti.