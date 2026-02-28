Ditonellapiaga si trasforma in Lady Gaga nella serata cover | parrucca rosa per il duetto con TonyPitony
Durante la serata dedicata alle cover, Ditonellapiaga ha indossato una parrucca rosa per il duetto con TonyPitony. La coppia è stata protagonista tra le esibizioni più attese, con abbigliamenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Entrambi sono saliti sul palco con look distintivi, creando un momento di grande interesse tra gli spettatori presenti.
Ditonellapiaga e TonyPitony sono la coppia più attesa nella serata delle cover: ecco cosa hanno indossato per la loro esibizione.
Morgan non si esibirà a Sanremo 2026, salta il duetto con Chiello nella serata Cover: “Sarò dietro le quinte”Colpo di scena a pochi giorni dall'inizio del Festival: Morgan non si esibirà all'Ariston per la serata dei duetti: "Il mio contributo sarà tecnico".
Belen Rodriguez, a Sanremo 2026 con Samurai Jay: dalla sensualità in ‘Ossessione’ al duetto nella serata coverMilano, 27 febbraio 2026 – Belen Rodriguez è tornata al Festival di Sanremo per la quarta volta.
