Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai | Abbiamo sconvolto le signore in prima fila

Durante la serata di Sanremo 2026, Levante ha scambiato un bacio sulla bocca con Gaia al termine della loro esibizione durante la serata dedicata alle cover. La regia Rai ha deciso di censurare il gesto, motivando che avrebbe sconvolto le persone in prima fila. L’episodio ha suscitato reazioni sui social e tra i presenti, ma la trasmissione ha continuato senza ulteriori interventi.

Nel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione. La regia in quello stesso momento ha staccato, inquadrandole a distanza. Levante ha poi spiegato le ragioni del bacio pochi minuti dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il bacio Levante-Gaia “censurato” dalla Rai, è polemica sui social. E le foto del primo piano diventano viraliSanremo, 27 febbraio 2026 – È già polemica in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2026: al termine dell'esibizione di Levante e Gaia con la...

Gaia e Levante, il bacio sul palco dell'Ariston. E sui social è polemica per il "taglio" della regiaLe due cantanti si sono baciate al termine della loro esibizione nella serata delle cover ma sui social è esplosa la polemica per la mancata...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Occhi a cuore per questi look capelli di Levante, concorrente del Festival di Sanremo 2026; Angelica Bove: Mattone racconta un momento tragico della mia vita. Sono cresciuta povera, oggi voglio di più; Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover di venerdì; Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini: esordi, curiosità e retroscena dei due artisti.

Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: Abbiamo sconvolto le signore in prima filaNel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione ... fanpage.it

Sanremo 2026, il bacio sul palco tra Levante e GaiaSi conclude con un bacio sulle labbra il duetto a tinte lesbo tra Levante e Gaia sulle note de 'I maschi' di Gianna Nannini. Per tutto il brano le due si scambiano sguardi ammiccanti ... ilmattino.it

Sanremo, il bacio tra Levante e Gaia sul palco dopo "I maschi" - facebook.com facebook