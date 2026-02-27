Il bacio Levante-Gaia censurato dalla Rai è polemica sui social E le foto del primo piano diventano virali

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia è stato censurato dalla Rai, generando immediatamente discussioni sui social. Le immagini del primo piano dell’episodio sono diventate rapidamente virali, alimentando un acceso dibattito tra gli utenti online. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e commentatori, che hanno condiviso opinioni e reazioni in rete.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – È già polemica in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2026: al termine dell'esibizione di Levante e Gaia con la cover de 'I maschi' di Gianna Nannini, la regia ha allargato l’inquadratura sulle due artiste, nascondendo – non è chiaro se incidentalmente o volontariamente – il bacio sulle labbra che si sono scambiate. In quel frangente, la telecamera si è allontanata inquadrando l'intero palco e rendendo difficile comprendere cosa stesse esattamente succedendo tra Levante e Gaia. Un dettaglio che invece non sarebbe sfuggito a Laura Pausini, che consegnando i fiori al duo ha commentato: "C'è amore nell'aria!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gaia e Levante, il bacio sul palco dell'Ariston. E sui social è polemica per il "taglio" della regia

