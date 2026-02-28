Perché non si è visto Sanremo 2026 il bacio censurato tra Levante e Gaia e le polemiche | il regista spiega

Durante il Festival di Sanremo 2026, il bacio tra le cantanti Levante e Gaia è stato censurato, generando numerose polemiche sui social e tra il pubblico presente. Il regista dell’evento ha spiegato le motivazioni dietro la scelta, mentre nei corridoi e sui social si sono moltiplicati i commenti e le supposizioni. Per ore, l’attenzione si è concentrata sulla scena non trasmessa e sulle ragioni della sua esclusione.

Per ore, nei corridoi del Festival di Sanremo e soprattutto sui social, non si è parlato d’altro. Uno stacco di camera improvviso, proprio nel momento più atteso, ha acceso il dibattito e sollevato sospetti. Al centro della polemica il bacio tra Gaia e Levante, avvenuto sul palco del Teatro Ariston al termine della loro esibizione nella serata delle cover. In molti hanno parlato apertamente di censura, ipotizzando un intervento mirato della regia per evitare che il pubblico a casa assistesse alla scena. La sequenza incriminata è diventata virale in pochi minuti. Le immagini mostrano le due artiste avvicinarsi, poi all’improvviso la regia allarga l’inquadratura, passando a un campo lungo che spezza l’intensità del momento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: “Abbiamo sconvolto le signore in prima fila”Nel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione.

Leggi anche: Sanremo 2026, tra Gaia e Levante scatta un bacio (ma non si vede)

