Pagelle prima serata di Sanremo 2026 il podio | Brancale pazzesca Sal Da Vinci travolgente Fedez e Masini concentrati

Brancale ha regalato una performance pazzesca, mentre Sal Da Vinci ha coinvolto il pubblico con un’esibizione travolgente. Fedez e Masini si sono concentrati molto, mantenendo un’attenzione quasi maniacale sui dettagli. La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha mostrato chiaramente i diversi stili degli artisti, creando un quadro variegato e intrigante. I giudizi delle pagelle hanno già acceso i primi dibattiti tra gli appassionati.

