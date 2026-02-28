Sanremo 2026 i meme della serata cover | Pupo in modalità Matrix il bacio satellitare Stash come Michael Jackson Raf coetaneo della figlia

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, i trenta Big in gara si sono esibiti con cover, dando vita a momenti che sono diventati virali sui social. Tra le performance più condivise ci sono state quelle di Pupo in modalità Matrix, un bacio satellitare tra due artisti, Stash che ha interpretato Michael Jackson e Raf, che si esibiva come coetaneo della figlia. La serata si è conclusa con l'attenzione su questi episodi.

Anche la quarta serata del Festival di Sanremo è giunta al termine. I trenta Big in gara si sono contesi la vittoria della puntata dedicata alle cover, presentando dei duetti che hanno omaggiato i più grandi artisti della musica italiana e internazionale. Non sono mancati i momenti dedicati alle persone care, con i cantanti che hanno voluto ringraziare i loro genitori sul palco senza subire la fretta di Carlo Conti, che è riuscito a portare avanti una scaletta dando il giusto spazio a ogni partecipante e ospite. A vincere la serata è stata Ditonellapiaga con Tony Pitony, anche se la classifica ha provocato dei fischi con la terza posizione di Arisa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sanremo 2026, i meme della serata cover: Pupo in modalità Matrix, il bacio satellitare, Stash come Michael Jackson, Raf "coetaneo" della figlia Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Bianca Balti diva vintage (9), Raf e Stash black&white (6), Ditonellapiaga cabaret (6) Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Fulminacci-Fagnani deliziosi (9), Bianca Balti diva vintage (9), Raf e Stash black&white (6) Approfondimenti e contenuti su Michael Jackson. Temi più discussi: Sanremo 2026, i meme più divertenti sulla prima serata del Festival. FOTO; I meme più divertenti della prima serata di Sanremo: da Dargen D’Amico a Laura Pausini; I meme sulla prima serata di Sanremo 2026: Dargen D'Amico come un parquet, lo sguardo truce di Pausini; Sanremo 2026, le reazioni social della prima serata: giubilo di meme e approvazioni per Gianna Pratesi, il badante di Dargen e quelle papere senza stagno. Da CarloPitony al bacio di Levante i meme più divertenti della serata dei duetti di Sanremo 2026La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, ha dato sfoggio di tutto ciò che la kermesse canora dovrebbe essere. Bravura, messaggi sociali, ... repubblica.it Sanremo 2026, i meme della terza serata: il vero eroe del Festival è ancora una volta... Fru!Il Festival di Sanremo supera ufficialmente il giro di boa con la terza serata, arricchita dal super ospite Gianluca Fru. Ah, poi c'erano anche Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Ma ... ilmattino.it Un momento che scalda l’anima. Sul palco, Laura Pausini con i piccoli del Piccolo Coro dell’Antoniano ha intonato “Heal the World” di Michael Jackson trasformando la musica in un messaggio universale. Le loro voci, così sincere e luminose, hanno lanci - facebook.com facebook Il brano del Michael Jackson è stato pubblicato nel 1992 come settimo estratto dall'album "Dangerous" x.com