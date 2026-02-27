Sanremo 2026 pagelle look serata cover | Bianca Balti diva vintage 9 Raf e Stash black&white 6 Ditonellapiaga cabaret 6

Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che si spera potrà risollevare un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Questa sera la "sorvegliata speciale" è Bianca Balti che già l'anno scorso, nel pieno della lotta alla malattia, aveva incantato l'Ariston con delle mises da gran sera. Per questo Sanremo 2026 ha scelto di indossare esclusivamente Valentino by Alessandro Michele per un'allure da diva vintage. Laura Pausini invece cambia, e per la serata cover punta su Balenciaga. Ecco le nostre pagelle dei look. E dopo un anno a Sanremo ritorna Bianca Balti, con la sua testimonianza di vita, con la battaglia con il cancro, per ora vinta. E lo racconta, gioiosa. E, finalmente, di nuovo con i capelli.