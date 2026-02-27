Sanremo 2026 pagelle look serata cover | Fulminacci-Fagnani deliziosi 9 Bianca Balti diva vintage 9 Raf e Stash black&white 6

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Fulminacci e Fagnani sono stati giudicati con un 9 per il loro look delizioso, mentre Bianca Balti ha sfoggiato uno stile vintage da diva, anch’ella con un 9. Raf e Stash hanno invece indossato look in bianco e nero, ricevendo un 6. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di ravvivare l’evento, finora caratterizzato da poche emozioni anche in termini di stile.