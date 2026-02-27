Sanremo 2026 pagelle look serata cover | Fulminacci-Fagnani deliziosi 9 Bianca Balti diva vintage 9 Raf e Stash black&white 6
Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Fulminacci e Fagnani sono stati giudicati con un 9 per il loro look delizioso, mentre Bianca Balti ha sfoggiato uno stile vintage da diva, anch’ella con un 9. Raf e Stash hanno invece indossato look in bianco e nero, ricevendo un 6. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di ravvivare l’evento, finora caratterizzato da poche emozioni anche in termini di stile.
Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che si spera potrà risollevare un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Questa sera la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Mannoia e la spilla (8), Fulminacci-Fagnani deliziosi (9), Bianca Balti diva vintage (9)
Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Bianca Balti sorvegliata speciale, attesa per le Las Ketchup
Una selezione di contenuti sullo stesso tema.
Temi più discussi: Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della prima serata; Sanremo 2026, le pagelle dei look: dal candido Lauro, alla regale Levante, eterna Pravo; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della seconda serata. FOTO; Sanremo 2026 - Le pagelle di tutti i look di Mrs. Bree, seconda serata - Vale Tutto.
Sanremo 2026, le pagelle ai look della serata cover: Bianca Balti inarrivabile diva retrò. Laura Pausini in Balenciaga, Elettra Lamborghini spagnoleggianteLa scaletta di questa quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo dedicata alle cover e ai duetti è particolarmente affollata di nomi e ospiti: da Bianca Balti a Belen Rodriguez, da Francesca Fagnan ... ilfattoquotidiano.it
Sanremo 2026, pagelle look serata cover: la spilla di Fiorella Mannoia (8), Maria Antonietta-Colombre scenografici (8), Fulminacci-Fagnani deliziosi (9)Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che si spera potrà risollevare un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Questa sera ... ilmattino.it
La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Fulminacci con Francesca Fagnani - “Parole Parole” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook
Fulminacci e Francesco Fagnani si sono divertiti tantissimo, belli e bravi. Ho amato il bianco e nero della regia #sanremo2026 x.com