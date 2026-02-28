Sanremo 2026 | Gianni Morandi duetta con il figlio ed è polemica con Alessandro Gassmann | Le regole non sono uguali per tutti

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha cantato insieme al figlio Tredici Pietro su “Vita”, attirando l’attenzione dei presenti. Nel corso dello spettacolo, sono state sollevate polemiche riguardo alle regole del festival, con una discussione aperta tra i partecipanti e gli organizzatori. Intanto, sul palco, sono stati coinvolti anche altri artisti, tra cui Alessandro Gassmann.

Il Festival di Sanremo 2026 si accende tra emozione e polemiche. Durante la quarta serata, quella dedicata alle cover, Gianni Morandi sorprende il pubblico dell’Ariston duettando con il figlio Tredici Pietro sulle note di “Vita”. Un momento intenso, atteso da giorni tra voci e indiscrezioni, che si è trasformato in uno dei passaggi più commentati dell’edizione. Ma mentre sul palco si celebrava l’unione tra generazioni, fuori si accendeva una polemica firmata Alessandro Gassmann: “ Le regole non sono uguali per tutti ”. Il Fatto Quotidiano segnala che nella serata delle cover ha visto Tredici Pietro esibirsi insieme a Galeffi e Fudasca, con un annuncio particolare da parte di Carlo Conti, che ha introdotto a sorpresa la presenza di Morandi, indicato semplicemente come “ G ” nella formazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sanremo 2026: Gianni Morandi duetta con il figlio ed è polemica con Alessandro Gassmann: “Le regole non sono uguali per tutti” Sanremo 2026, Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi: “Le regole non sono uguali per tutti”La presenza a sorpresa di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026 fa infuriare Alessandro Gassmann. Sanremo 2026: Alessandro Gassmann contro Gianni Morandi: "regole non uguali per tutti”Il post dell'attore accende i social durante la serata dei duetti di Sanremo 2026: al centro la disparità di trattamento e il mancato spazio per... Tutto quello che riguarda Gianni Morandi. Temi più discussi: Gianni Morandi a Sanremo 2026, sul palco con Tredici Pietro arriva papà; Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro insieme sul palco di Sanremo: emozione pura; Festival di Sanremo 2026 - Tredici Pietro con Gianni Morandi, GuaGaleffi, Fudasca & Band - Vita - Video; Gianni Morandi ospite a sorpresa infiamma l'Ariston: il duetto con il figlio Tredici Pietro. Tredici Pietro, era giusto portare papà Gianni Morandi sul palco di Sanremo 2026?Una mossa furba? Un grande omaggio? Riflessione sul duetto più emozionante della serata delle cover del Festival ... vanityfair.it Sanremo 2026, Gianni Morandi e il duetto con il figlio Tredici Pietro: Me lo porterò dentro per sempre. Alessandro Gassmann polemicoGianni Morandi ha sorpreso il pubblico di Sanremo 2026 cantando con il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover Vita ... dire.it Altro che super ospiti, la sorpresa è l’entrata in scena di Gianni Morandi mentre il figlio Tredici Pietro canta Vita. Tripudio, pubblico spiazzato. Pietro propone i versi rappati, applausi; poi l’abbraccio tra padre e figlio. Morandi padre commosso. "Ho calcato tante x.com SANREMO | La precisazione di Alessandro Gassmann dopo la mancata partecipazione al festival: 'Non mi sono arrabbiato per il trattamento riservato nei confronti di Gianni Morandi e di suo figlio' #ANSA - facebook.com facebook