Sanremo 2026 | Alessandro Gassmann contro Gianni Morandi | regole non uguali per tutti

Durante la serata dei duetti di Sanremo 2026, un attore ha pubblicato un post sui social criticando le regole del festival, sostenendo che non siano uguali per tutti. La sua pubblicazione si concentra sulla disparità di trattamento e sulla mancanza di spazio per promuovere la nuova fiction della Rai. La discussione ha attirato l’attenzione degli utenti online.

Il post dell'attore accende i social durante la serata dei duetti di Sanremo 2026: al centro la disparità di trattamento e il mancato spazio per promuovere la nuova fiction Rai. Durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo, andata in scena ieri sera al Teatro Ariston, è scoppiata una polemica social che ha coinvolto Alessandro Gassmann. L'attore è diventato virale dopo l'esibizione di Gianni Morandi, ospite sul palco insieme al figlio Pietro Morandi: i due hanno cantato il brano Vita, storico successo del 1998 portato alla ribalta proprio da Morandi insieme a Lucio Dalla. Il nodo della polemica tra Alessandro Gassmann e la RAI La discussione nasce da alcune scelte della RAI legate alla partecipazione di Leo Gassmann, in gara con il brano Naturale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

